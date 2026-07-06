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Бизнес

Стало известно, как молодежь выбирает первую работу

HR-эксперт Куликова: молодежь на первой работе выбирает опыт, а не зарплату
Nomad_Soul/Shutterstock/FOTODOM

Молодые россияне на первой работе хотят получать практический опыт, а не высокий доход. Об этом «Газете.Ru» рассказала HR-директор PR-агентства Rassvet.digital Тоня Куликова.

«Мы видим, что сегодня молодые специалисты ищут смыслы, поэтому реальный опыт имеет большую ценность, чем высокий заработок. Молодые люди понимают, что нужно вкладываться в портфолио, чтобы оставаться конкурентоспособными. 71% начинающих специалистов назвали главным фактором наличие реальных проектов, 58% — возможность получить практический опыт, а 43% — обучение внутри команды», — отметила Куликова.

По ее словам, при этом зарплатные ожидания большинства участников оказались умеренными: чаще всего молодые россияне рассчитывают на зарплату 50–70 тыс. рублей в месяц — ее выбрали 27%. Еще 20% рассчитывают на доход 30–50 тыс. рублей, а 16% — на 70–90 тыс. рублей, уточнила Куликова.

По ее словам, запросы выше 90 тыс. рублей встречаются значительно реже. Более 200 тыс. рублей в качестве стартовой зарплаты ожидает лишь 1% начинающих специалистов, сказала эксперт. В то же время 9% готовы начать карьеру с дохода менее 30 тыс. рублей, добавила Куликова.

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