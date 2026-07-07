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Общество

Россиянам объяснили, в каких случаях стоит покинуть собеседование

Доцент Кырлан: не стоит никому передавать паспорт на собеседовании
Shutterstock/Ilona Kozhevnikova

Доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Марчел Кырлан в беседе с РИАМО рассказал, в каких случаях стоит покинуть собеседование до его завершения.

В первую очередь, по его словам, соискателя должны насторожить фразы о необходимости немедленно передать документы или принять решение о трудоустройстве. Для оформления трудовых отношений паспорт и СНИЛС действительно нужны, но только когда четко определены работодатель, должность, обязанности, условия оплаты и форма договора, подчеркнул эксперт.

«Если на собеседовании стало понятно, что вакансия не соответствует объявлению, человек имеет полное право прекратить разговор и уйти. До подписания трудового договора у соискателя нет обязанности оставаться, объяснять свой отказ, проходить «до конца» собеседование, передавать документы или соглашаться на пробный день», — рассказал Крылан.

Он также посоветовал заранее проверить компанию: сайт, адрес, отзывы, совпадение названия в объявлении и реального работодателя.

Директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко до этого предупреждала, что небрежно подготовленное сопроводительное письмо, опоздание на собеседование без объяснений и отсутствие зрелой профессиональной позиции могут стать причинами отказа при трудоустройстве.

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