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Бизнес

Скидки на вторичные квартиры начали уменьшаться

Риелтор Бочарникова: скидки на вторичные квартиры снизятся до 4,5% в 2027 году
Александр Кряжев/РИА Новости

Средний дисконт на вторичные квартиры в 2027 году может составить около 4,5–5%. Покупателям не стоит рассчитывать на массовый рост скидок, рассказала «Газете.Ru» исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова.

«В июле прошлого года средняя скидка при продаже вторичных квартир в России достигала рекордных 6,5%. Затем показатель менялся волнообразно, но в целом начал снижаться. В январе дисконт составлял 6,1%, а в мае — уже 5,2%. Скорее всего, в 2027 году рынок придет к среднему дисконту на уровне 4,5–5%. Ситуация может измениться, если ЦБ займет более жесткую позицию и начнет увеличивать ключевую ставку. Тогда средние скидки вновь могут вырасти до 6–6,5%», — отметила Бочарникова.

Она пояснила, что размер скидки на вторичном рынке зависит не только от спроса, но и от личных обстоятельств продавца: на уступки чаще идут те, кому нужно срочно продать квартиру, например из-за переезда, раздела имущества или покупки другого жилья.

При этом ожидание снижения ипотечных ставок может, наоборот, сократить готовность продавцов торговаться, считает Бочарникова. Если собственники рассчитывают на оживление спроса в ближайшие месяцы, они могут меньше соглашаться на дисконт, пояснила эксперт.

Она предупредила, что покупатели, которые откладывают сделку в надежде на большие скидки, рискуют упустить хороший вариант и в итоге купить дороже. По словам Бочарниковой, вторичный рынок со временем может активнее догонять новостройки по росту цен.

Ранее сообщалось, что россияне часто покупают квартиру на эмоциях.

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