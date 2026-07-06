Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

Россияне часто покупают квартиру на эмоциях

Глава «Экоплант» Пучков: покупка квартиры часто остается эмоциональным решением
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Высокие ипотечные ставки заставили покупателей жилья внимательнее считать бюджет и дольше выбирать квартиру. Однако окончательное решение по-прежнему зависит не только от цены, рассказал гендиректор ГК «Экоплант» Алексей Пучков. По его словам, покупка жилья остается одним из самых эмоциональных решений в жизни человека.

«Мы видим это и по поведению покупателей, и по результатам недавнего исследования ГК «Экоплант». Так, 37% россиян заявили, что готовы рассматривать покупку квартиры даже при высокой ипотечной ставке, если жилье соответствует их представлениям о жилье мечты. Наиболее значимым фактором оказался красивый вид из окна — его отметили 29% респондентов. Еще 26% готовы пересмотреть бюджет ради удачной планировки, а 22% обращают особое внимание на благоустройство территории жилого комплекса», — отметил Пучков.

Он добавил, что более половины участников исследования хотя бы раз сохраняли понравившийся жилой комплекс только из-за его внешнего вида, еще до того, как изучили цены и условия покупки.

По словам Пучкова, сегодня возрастает роль факторов, которые еще десять лет назад многие считали второстепенными: речь идет о благоустройстве, качестве общественных пространств, архитектуре, озеленении, видовых характеристиках и общей атмосфере проекта. В условиях высокой конкуренции именно такие элементы все чаще становятся причиной, по которой человек делает выбор между несколькими похожими предложениями, сказал эксперт.

При этом стоимость жилья остается одним из ключевых критериев, однако эмоциональная привлекательность проекта способна заметно повлиять на окончательное решение покупателя, заключил Пучков.

Ранее юрист объяснила механизм оспаривания сделок по «схеме Долиной».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 7 июля. Пенсии без справок, новые лимиты для ареста имущества и отмена домашки для первоклассников
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!