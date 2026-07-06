Россияне часто покупают квартиру на эмоциях

Высокие ипотечные ставки заставили покупателей жилья внимательнее считать бюджет и дольше выбирать квартиру. Однако окончательное решение по-прежнему зависит не только от цены, рассказал гендиректор ГК «Экоплант» Алексей Пучков. По его словам, покупка жилья остается одним из самых эмоциональных решений в жизни человека.

«Мы видим это и по поведению покупателей, и по результатам недавнего исследования ГК «Экоплант». Так, 37% россиян заявили, что готовы рассматривать покупку квартиры даже при высокой ипотечной ставке, если жилье соответствует их представлениям о жилье мечты. Наиболее значимым фактором оказался красивый вид из окна — его отметили 29% респондентов. Еще 26% готовы пересмотреть бюджет ради удачной планировки, а 22% обращают особое внимание на благоустройство территории жилого комплекса», — отметил Пучков.

Он добавил, что более половины участников исследования хотя бы раз сохраняли понравившийся жилой комплекс только из-за его внешнего вида, еще до того, как изучили цены и условия покупки.

По словам Пучкова, сегодня возрастает роль факторов, которые еще десять лет назад многие считали второстепенными: речь идет о благоустройстве, качестве общественных пространств, архитектуре, озеленении, видовых характеристиках и общей атмосфере проекта. В условиях высокой конкуренции именно такие элементы все чаще становятся причиной, по которой человек делает выбор между несколькими похожими предложениями, сказал эксперт.

При этом стоимость жилья остается одним из ключевых критериев, однако эмоциональная привлекательность проекта способна заметно повлиять на окончательное решение покупателя, заключил Пучков.

Ранее юрист объяснила механизм оспаривания сделок по «схеме Долиной».