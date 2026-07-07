Россиянам объяснили, когда можно просить о снижении цены аренды квартиры

Яндекс Аренда: снизить цену съемного жилья можно при его серьезных недостатках

Арендатор может обсуждать снижение платы, если у квартиры обнаружились серьезные недостатки, цена выше рыночной или состояние жилья ухудшилось уже после заселения. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель сервиса Яндекс Аренда Андрей Зайко.

«Снижение арендной ставки — нормальная часть переговоров на рынке аренды. Обычно к такому решению приходят, если при осмотре выявляются существенные недостатки квартиры, если цена заметно выше рыночной или если состояние жилья ухудшается уже в процессе проживания. Поводом для переговоров также может стать изменение финансовой ситуации арендатора. В таком случае стоит честно обсудить с собственником пересмотр условий», — отметил Зайко.

Он напомнил, что все ключевые условия аренды должны быть зафиксированы письменно: данные сторон, адрес квартиры, срок договора, порядок оплаты, коммунальные платежи, правила расторжения, штрафы, опись имущества, состояние жилья и условия возврата залога. Устные договоренности юридической силы не имеют, подчеркнул эксперт.

Зайко рекомендовал до подписания договора проверить документы собственника, согласие совладельцев и отсутствие долгов по коммунальным платежам.

«О проблемах с квартирой могут говорить скрытые дефекты, отказ владельца показывать документы, уклончивые ответы или невозможность подтвердить право собственности. Поэтому на осмотре важно проверить не только внешний вид жилья, но и коммуникации, технику и спорные моменты по договору», — заключил Зайко.

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