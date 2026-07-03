Россиянам рассказали, в какой период лучше арендовать квартиру

Квартиру лучше арендовать в период с конца ноября по середину марта, рассказал «Газете.Ru» руководитель сервиса Яндекс Аренда Андрей Зайко. По его словам, переезд из одной съемной квартиры в другую обычно рассматривают при изменении жизненных обстоятельств, в том числе при смене работы или учебы и корректировке бюджета.

«При выборе нового жилья важно учитывать баланс стоимости и логистики. Квартиры ближе к ключевым точкам — школам, университетам, бизнес-центрам — как правило, дороже. Поэтому иногда выгоднее выбрать район, предполагающий более долгий маршрут до учебы или работы — например, 20–30 минут вместо 5–10.

Оптимальное время для поиска съемного жилья — низкий сезон (конец ноября — середина марта), когда выбор шире, а ставки ниже. В этот период можно сэкономить в среднем 10–12%», — отметил Зайко.

Эксперт подчеркнул, что крупные стартовые расходы при заселении — комиссия агенту и залог, каждый из которых может достигать стоимости месяца аренды.

Снизить нагрузку можно уже на этапе поиска: например, выбирая соседние районы вместо наиболее дорогих локаций, что иногда дает экономию до 20% ежемесячного платежа, уточнил эксперт. По его словам, дополнительно расходы уменьшаются при использовании специализированных сервисов.

По словам Зайко, если вы накопили на первый взнос по ипотеке и есть подходящий вариант, ежемесячный платеж за который сопоставим со стоимостью аренды, в качестве альтернативы можно рассмотреть покупку квартиры.

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