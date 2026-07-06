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Бизнес

Экономист рассказал, продолжит ли доллар дорожать летом

Экономист Зельцер: доллар будет стоить 80 рублей в августе
MaxZolotukhin/Shutterstock/FOTODOM

В августе курс доллара закрепится на отметке 80 рублей. Курс евро составит 90 рублей, юань — 12 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Волатильное лето на российском валютном рынке в разгаре: июнь дал плюс 10% к курсам иностранных валют, в июле происходит техническая коррекция курсов после июньского ралли. В августе доллар, евро и юань могут снова взять курс на максимумы начала лета. Факторы поддержки курсов зарубежных валют — покупки валюты Минфина и продажи ЦБ по бюджетному правилу, котировки сырья, геополитическая риск-премия», — отметил Зельцер.

По данным Investing.com, курс доллара на внебиржевом рынке 6 июля поднимался выше 80 рублей. В моменте доллар стоил 80,3 рубля. Курс евро поднимался до 89,5 рубля. Юань на Московской бирже превышал 11,4 рубля.

С начала 2026 года американская валюта подорожала к российской примерно на 1,6%, европейская — подешевела примерно на 3,6%, а китайская — выросла на около 1,5%.

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