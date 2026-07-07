В России могут ввести утильсбор на еще один вид транспорта

Минпромторг изучает вопрос введения механизма утильсбора в отношении железнодорожного транспорта. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, передает «Интерфакс».

Выступая на итоговой коллегии Минпромторга, министр рассказал, что ведомство постоянно ищет источники пополнения бюджета и ресурсов для поддержки промышленности.

Для этого в России работает утилизационный сбор на колесную и самоходную технику, отметил он.

«И сейчас у нас уже есть обращения от губернаторов и представителей отрасли о введении подобного механизма по железнодорожному машиностроению. Мы также используем и импортные пошлины на товары из иностранных государств, например на парфюмерно-косметическую продукцию», — сказал Алиханов.

Глава Минпромторга добавил, что министерство всеми силами пытается найти возможности докапитализировать те меры, которые компании получают в виде господдержки.

В июне первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявлял, что РФ намерена использовать механизм утилизационного сбора для защиты своего автопрома от обходных схем, связанных с ввозом иностранных автомобилей через страны ЕАЭС.

Ранее ФТС прокомментировала массовое доначисление утильсбора на авто из ЕАЭС.