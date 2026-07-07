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Бизнес

Глава РСПП рассказал о перспективах изменения ключевой ставки

Глава РСПП Шохин: Банк России в июле в лучшем случае сохранит ключевую ставку
Сергей Бобылев/РИА Новости

Банк России в июле в лучшем случае сохранит ключевую ставку. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в беседе с «Интерфаксом».

«Июльское заседание совета директоров в лучшем случае сохранит ставку, насколько можно понимать комментарии участников заседания предшествующего», — считает он.

Регулятор с учетом кризиса на топливном рынке может рассмотреть вариант повышения ставки, что, как считает глава РСПП, было бы неправильно:

Подорожание топлива приведет к повышению инфляции, поэтому ЦБ может сыграть на опережение и повысить ставку, добавил Шохин.

Он также высказал мнение, что бороться монетарными способами с немонетарными факторами инфляции «не очень эффективно».

На предыдущем заседании 19 июня регулятор снизил ставку на 25 базисных пунктов, до 14,25%. Ближайшее опорное заседание совета директоров, на котором будет объявлено новое решение, состоится 24 июля.

Ранее сообщалось, что снижение ключевой ставки может замедлиться в этом и следующем году.

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