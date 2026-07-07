Россиян предостерегли от оформления жилья на родственников

У передачи квартиры родственникам есть минусы, заявил «Прайму» основатель и руководитель юридической компании «Неделько и партнеры» Василий Неделько.

Эксперт назвал человеческие отношения хрупкой вещью и предупредил, что от любви до ненависти — один шаг.

«Сейчас у вас может быть любовь и полное взаимопонимание с детьми, но что будет через 5–10 лет, когда характеры у всех изменятся?» — задался вопросом Неделько.

По его словам, главный риск связан с тем, что пожилых граждан могут выгнать из квартиры и они окажутся на улице. Так же может закончиться ситуация, когда молодые родственники лишатся жилья из-за действий мошенников, долгов, ипотеки или банкротства.

Юрист посоветовал пожилым гражданам оставить недвижимость себе и составить завещание. Его можно будет изменить, если отношения с родственниками испортятся. Для наследников, которые хотят защитить близких преклонного возраста от посягательств, выгоднее всего оформить дарственную или заключить со стариками договор ренты или пожизненного содержания.

До этого опрос показал, что две трети россиян не разрешили бы родственникам самостоятельно совершать сделку с недвижимостью. Главным страхом при этом стали не мошенники, а ошибки в документах.

Ранее в Госдуме объяснили, как можно выписать из квартиры жильцов.