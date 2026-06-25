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Общество

В Госдуме объяснили, как можно выписать из квартиры жильцов

Депутат Колунов: собственник может выписать жильцов из квартиры через суд
Jirapong Manustrong/Shutterstock/FOTODOM

Собственник квартиры может выписать из нее других жильцов, но лишь при условии, что они не обладают правами собственности на недвижимость. В случае отказа добровольной процедуры, владелец в таком случае может обратиться для этого в суд, объяснил в беседе с RT зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

При добровольной выписке жильцу достаточно обратиться в МФЦ или подать заявление на «Госуслуги» с просьбой снять его с регистрационного учета. В принудительных случаях выписать человека можно только по решению суда по месту нахождения жилья, отметил депутат. В иске нужно указать основания для выписки с доказательствами.

«При положительном решении регистрирующий орган обязан исполнить решение суда и снять лицо с регистрационного учета», — отметил Колунов.

Оформить выписку без суда можно в ситуациях, когда человека признают безвестно отсутствующим или умершим. Владельцу в таких случаях нужно предоставить соответствующие документы в МФЦ, заключил депутат.

Ранее юрист предупредил об угрозе лишения свободы за фиктивную регистрацию в квартире.

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