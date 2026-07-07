Стало известно, у кого из россиян быстрее всего росли зарплаты

РИА Новости: быстрее всего в России выросли зарплаты у фотографов

У российских фотографов быстрее всех в стране выросла средняя зарплата. Об этом сообщает РИА Новости.

Статистические данные показывают, что фотографы стали получать на 60% больше, чем годом ранее. Значительный рост зарплат также зафиксирован у переводчиков (55%) и сотрудников негосударственных пенсионных фондов (50%).

За год зарплаты работников организаций, занимающихся копированием записанных носителей информации, увеличились на 47%, дизайнеров — на 45%., юристов — на 44%, разработчиков строительных проектов и сотрудники звукозаписывающего бизнеса — на 43%, занятых в добыче газа — на 41%, в перестраховании — на 39%.

В материале отмечается, что в середине весны средние зарплаты в стране составили в 109,1 тыс. рублей против 97,4 тыс. рублей годом ранее.

До этого сообщалось, что в первом полугодии 2026 года россияне в возрасте 18–24 лет чаще всего размещали резюме на вакансии инженеров, электриков и администраторов.

Ранее россиянам пообещали рост реальных доходов в 2027 году.