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Бизнес

Болгария заморозила контракт на поставки СПГ из Турции

Болгария заморозила на 15 месяцев контракт на поставки СПГ из Турции
Petr David Josek/AP

Болгария прекратила на 15 месяцев действие соглашения с турецкой фирмой Botas, которое должно было обеспечить стране доступ к поставкам сжиженного газа из Турции. Об этом сообщает Novinite.

По данным издания, данное решение было озвучено по итогам переговоров между главой болгарского правительства Руменом Радевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшихся в Анкаре.

«Контракт между болгарской государственной газораспределительной компанией Bulgargaz и турецкой Botas заморожен на следующие 15 месяцев после того, как обе компании подписали протокол», – сообщается в материале.

По информации Novinite, соглашение, заключенное в 2023 году, обязывало Bulgargaz осуществлять ежегодные фиксированные выплаты за зарезервированные объемы газа.

Противники контракта указывали на то, что значительная часть забронированных объемов газа не была фактически использована, что привело к дополнительным расходам, исчисляемым сотнями миллионов левов (национальная валюта Болгарии до введения евро в январе 2026 года). Это вызвало в болгарском парламенте требования о пересмотре соглашения, а также привело к европейским проверкам и внутреннему расследованию обстоятельств его подписания. Теперь, до завершения пересмотра условий контракта, Болгария будет оплачивать только фактически потребленный газ.

Ранее в Европе признали ключевое значение России для поставок газа в ЕС.

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