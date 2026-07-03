В Европе признали ключевое значение России для поставок газа в ЕС

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Европу остаются на стабильном уровне, несмотря на снижение импорта трубопроводного газа из страны. На это указывает обновленный отчет аналитического центра Bruegel.

Аналитики подчеркивают, что после начала сокращения поставок российского трубопроводного газа Евросоюз смог частично компенсировать это за счет увеличения импорта СПГ, включая поставки из США и Норвегии. При этом объемы российского сжиженного газа, поступающего морским путем, не уменьшились.

«Хотя летом 2021 года объемы импорта российского трубопроводного газа начали снижаться, объем российского СПГ, поступающего в европейские терминалы, до настоящего времени остается неизменным», — отмечается в отчете Bruegel.

Эксперты также указывают на общее снижение импорта СПГ в Евросоюз, что связано с уменьшением поставок из США и прекращением части поставок с Ближнего Востока.

«В июне импорт СПГ сократился вследствие снижения поставок газа из США и прекращения поставок с Ближнего Востока», — говорится в документе.

Согласно данным Bruegel, подземные хранилища газа в Европе заполнены на 49%, что ниже показателей предыдущих. Тем не менее, темпы закачки газа в хранилища за последний месяц несколько увеличились.

Ранее поставки сжиженного газа в Европу упали до десятимесячного минимума.