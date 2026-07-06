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Врач назвала последствия трудоголизма

Врач Крашкина: трудоголизм может привести к хронической усталости
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Последствия трудоголизма проявляются хронической усталостью, нарушением сна, снижением концентрации и ухудшением памяти. Нередко возникают головные боли, обостряются хронические заболевания, страдает режим питания, а физическая активность сводится к минимуму. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

На эмоциональном уровне, по ее словам, трудоголизм ведет к повышенной тревожности, перепадам настроения и, в конечном счете, к эмоциональному выгоранию.

«Страдают и личные отношения. Когда работа постоянно занимает все свободное время, близкие могут чувствовать себя ненужными. Постепенно исчезают общение, совместный отдых и интерес к жизни за пределами профессии», — отметила специалист.

Парадоксально, но трудоголизм способен мешать даже карьере. Уставший человек хуже принимает решения, теряет способность видеть новые возможности и развиваться профессионально, добавила она.

До этого Крашкина говорила, что в отличие от обычной увлеченности профессией, трудоголизм сопровождается потерей баланса: человек постоянно прокручивает в голове рабочие задачи, испытывает чувство вины во время отдыха и не может остановиться даже тогда, когда организм требует паузы.

За чрезмерной занятостью часто скрываются психологические причины: работа может становиться способом избежать личных проблем, тревожных мыслей или сложных эмоций, указала врач.

Ранее россиян предупредили об опасных изменениях в мозге трудоголиков.

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