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Бизнес

В России ожидают подорожания биткоина

Глава «Альфа-Форекс» Проценко: биткоин подорожает до $75 тыс. за несколько месяцев
Shutterstock

При благоприятном развитии событий в течение нескольких месяцев биткоин подорожает до $75 тыс. Об этом «Газете.Ru» рассказала генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

По ее словам, сейчас рынок остается под давлением продавцов, однако после недавнего отскока появились первые сигналы в пользу восстановления.

«Если покупатели смогут закрепиться выше отметки $62 тыс., это станет полноценным сигналом к развитию восходящего движения. В таком случае ближайшей целью может стать уровень около $65 тыс. Одним из факторов поддержки стали более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда США. Они снизили ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Дополнительным позитивным сигналом стал первый за десять дней приток средств в биржевые фонды на биткоин (ETF), что может свидетельствовать о постепенном возвращении интереса институциональных инвесторов», — отметила Проценко.

По ее словам, при этом на криптовалютный рынок продолжают влиять сразу несколько негативных факторов. Среди них — ожидания по процентным ставкам ФРС, геополитическая неопределенность, перераспределение капитала в пользу акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, а также драгоценных металлов.

В негативном сценарии он будет стоить $48–52,5 тыс., заключила Проценко.

По данным Bybit, курс биткоина 6 июля превышал $61 тыс.

Ранее эксперт рассказал, когда восстановится обрушившийся до минимума биткоин.

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