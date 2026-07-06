В России подешевел черный чай

Экономист Абрамов: черный чай в России подешевел на четверть за год

Цены на черный чай в российских магазинах снизились на 25,6% по состоянию на 4 июля 2026 года по сравнению с 4 июля 2025-го. Об этом «Газете.Ru» рассказал создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«Также подешевели морковь (-21,4%), сливочное масло 72,5% жирности «Простоквашино» (-12,5%), плавленый сыр «Фетакса» (-10,6%), бананы (-7,7%), конфеты «Мишка косолапый» (-4,5%), апельсиновый сок J7 (-3,4%) и подсолнечное масло «Олейна» (-2,9%). За год подорожали детский мармелад Fruit-Tella (+27,3%), сельдь «Матиас» (+19,4%), бюджетные куриные тушки (+18,9%), яйца «Окские» категории С1 (+12,0%), белый хлеб (+9,5%) и молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+4,0%)», — отметил Абрамов.

Значение Индекса Мишек в годовом выражении выросло на 1,2% по данным на 4 июля по сравнению с его ростом на 0,1% неделю назад, добавил экономист.

По его словам, значение Индекса Мишек за неделю с 27 июня по 4 июля 2026 года выросло на 1,4% по сравнению с его снижением на 0,5% неделю назад. За неделю выросли цены на бананы (+12,5%) и апельсиновый сок J7 (+7,1%), уточнил Абрамов. Цены остальных товаров в индексе не изменились.

По данным Росстата на 29 июня, годовая инфляция в России достигла 6,01%.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевели морковь и бананы.