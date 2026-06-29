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Бизнес

В России резко подешевели морковь и бананы

Экономист Абрамов: морковь в РФ подешевела на 15,4% за неделю, бананы — на 14,3%
Baloncici/Shutterstock/FOTODOM

Морковь в российских магазинах подешевела на 15,4% за неделю с 20 по 27 июня, а бананы — на 14,3%, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю с 20 по 27 июня значение Индекса Мишек снизилось на 0,5% по сравнению с его ростом на 1,9% неделю назад. За неделю выросли цены на бюджетные куриные тушки (+10,0%), апельсиновый сок J7 (+7,7%) и белый хлеб (+4,5%). Снизились цены на морковь и бананы. Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек увеличилось на 0,1% по данным на 27 июня по сравнению с его ростом на 2,2% неделю назад», — отметил Абрамов.

«Газета.Ru»

За год выросли цены на детский мармелад Fruit-Tella (+27,3%), сельдь «Матиас» (+19,4%), бюджетные куриные тушки (+18,9%), яйца «Окские» категории С1 (+16,7%), белый хлеб (+9,5%) и молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+4,0%).

За год подешевели морковь (-26,7%), черный чай «Акбар» (-25,6%), сливочное масло 72,5% жирности «Простоквашино» (-12,5%), плавленый сыр «Фетакса» (-10,6%), бананы (-7,7%), конфеты «Мишка косолапый» (-4,5%), апельсиновый сок J7 (-3,4%) и подсолнечное масло «Олейна» (-2,9%).

«Газета.Ru»

По данным Росстата, годовая инфляция в России к 22 июня увеличилась до 5,85 с 5,63% на предыдущей неделе.

Ранее сообщалось, что в России подешевел черный чай.

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