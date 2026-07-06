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Бизнес

Названа стоимость потребительской корзины россиян

«Еврокредит.ру»: стоимость потребительской корзины россиян достигла почти 9 тыс. руб.
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Стоимость потребительской корзины россиян по итогам июня составила 8992 рубля. С начала 2026 года ее стоимость увеличилась на 4,86%, а по сравнению с маем рост составил 0,71%. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики финансовых платформ «Еврокредит.ру» и «Выберу.ру».

«Во втором квартале темпы роста индекса продуктов оказались менее выраженными по сравнению с началом года. Этому способствовало сезонное удешевление части овощной продукции и стабилизация стоимости ряда товаров повседневного спроса. Одновременно с этим сохранялось давление со стороны отдельных категорий мясной продукции и фруктов, где рост цен продолжал компенсировать снижение стоимости сезонных овощей», — отметили аналитики.

По их данным, структура изменения стоимости потребительской корзины в первом полугодии распределилась следующим образом: около 38% общего прироста пришлось на овощи и фрукты, 24% обеспечили мясо и птица, 15% сформировали молочные продукты, 10% пришлось на хлеб и крупы, 8% обеспечили рыба и морепродукты, оставшиеся 5% распределились между сахаром, маслами, специями и другими продуктами.

Ранее врач посоветовал россиянам есть фрукты и ягоды по «правилу радуги».

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