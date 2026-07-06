Эксперт объяснил резкое подорожание доллара

Доллар резко подорожал из-за повышения спроса на зарубежную валюту и геополитики, объяснил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Андрей Смирнов.

Курс доллара на внебиржевом рынке 6 июля в моменте поднимался до 80,3 рубля.

«Спрос на валюту может расти на фоне оживления импорта и сезона отпусков. Также на курс может влиять геополитическая премия — рублевые активы в целом остаются под давлением эскалации на внешнем контуре. Цены на нефть опустились до уровней, которые наблюдались до ближневосточного кризиса. Если тренд в сырье не развернется вверх, приток экспортной выручки к концу лета сократится. Важным будет июльское решение ЦБ по ключевой ставке — растут ожидания монетарной паузы, которая будет сдерживать ослабление рубля», — отметил Смирнов.

По его словам, также в июле компаниям предстоят крупные выплаты по налогам, то есть рубль поддержит фискальный фактор. В июле курс может в основном двигаться в области 77-79 рублей, а в августе, ближе к осени, доллар может устойчиво закрепиться над 80 рублями.

Ранее россиян предупредили о долгом периоде крепкого рубля и дорогих кредитов.