Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

Эксперт объяснил резкое подорожание доллара

Финансист Смирнов: доллар резко подорожал из-за повышения спроса на валюту в РФ
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

Доллар резко подорожал из-за повышения спроса на зарубежную валюту и геополитики, объяснил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Андрей Смирнов.

Курс доллара на внебиржевом рынке 6 июля в моменте поднимался до 80,3 рубля.

«Спрос на валюту может расти на фоне оживления импорта и сезона отпусков. Также на курс может влиять геополитическая премия — рублевые активы в целом остаются под давлением эскалации на внешнем контуре. Цены на нефть опустились до уровней, которые наблюдались до ближневосточного кризиса. Если тренд в сырье не развернется вверх, приток экспортной выручки к концу лета сократится. Важным будет июльское решение ЦБ по ключевой ставке — растут ожидания монетарной паузы, которая будет сдерживать ослабление рубля», — отметил Смирнов.

По его словам, также в июле компаниям предстоят крупные выплаты по налогам, то есть рубль поддержит фискальный фактор. В июле курс может в основном двигаться в области 77-79 рублей, а в августе, ближе к осени, доллар может устойчиво закрепиться над 80 рублями.

Ранее россиян предупредили о долгом периоде крепкого рубля и дорогих кредитов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Топ-15 древнейших городов России — от «Каспийских ворот» до щита от крестоносцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!