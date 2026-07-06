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Бизнес

Названы самые популярные квартиры у потенциальных покупателей

Глава «ФЛИП» Шавнев: 68% потенциальных покупателей жилья рассматривают двушки
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Большинство (68%) потенциальных покупателей квартир сейчас более активно рассматривают двушки со средним метражом около 55 кв. м. Ранее приоритет отдавался просторным студиям или однокомнатным квартирам. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «ФЛИП» Евгений Шавнев.

«Тренд начал более явно проявляться после повышения ключевой ставки и изменения условий льготных ипотечных программ. Данная смена приоритетов обусловлена сменой целей самих покупателей в текущих реалиях. Сейчас около 81% объектов в рамках вторичного жилья и 69% на рынке новостроек рассматривается и приобретается либо для проживания в моменте, либо в качестве будущей недвижимости детей. Таким образом, доля «классических» инвестиционных квартир снизилась до 19% на вторичном и до 31% в новостройках. Ранее эти показатели были на уровне 30 и 50% соответственно. Как правило, жилье покупалось с целью долгосрочной сдачи или последующей перепродажи с получением прибыли», — отметил Шавнев.

По его словам, поэтому в текущих реалиях совершенно ожидаемо, что покупательский спрос переориентировался на более универсальное жилье «для жизни». 

Шавнев добавил, что также спрос россиян вырос на жилье в многоэтажных домах (свыше 20 этажей), находящихся с 2-го по 9-й этаж, из-за безопасности. Причем каждый десятый покупатель, выбирая между последним и первым этажом, останавливается на более низком варианте этажа, уточнил эксперт.

Шавнев подчеркнул, что сейчас лишь четверть продавцов готовы делать скидку на вторичные квартиры: основная причина — рекордная разница между стоимостью между новостройками (41%). 

«Размер дисконта сейчас составляет около 3%. Годом ранее 34% продавцов готовы были делать скидку на недвижимость, и ее размер составлял около 4,8%», — заключил Шавнев.

Ранее в Госдуме рассказали, как не переплатить при покупке квартиры.

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