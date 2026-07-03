В Госдуме рассказали, как не переплатить при покупке квартиры

Россияне чаще всего переплачивают за квартиру в двух ситуациях. Первая — когда принимают решение слишком быстро, опасаясь дальнейшего роста цен. Вторая — когда оценивают только саму квартиру, не обращая внимания на окружение, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Между тем стоимость жилья определяется не только площадью и ремонтом. На цену влияют транспортная доступность, наличие школ, детских садов, поликлиник, состояние дома, качество управления и перспективы развития района. Одним из признаков возможной переоценки является заметный отрыв цены от аналогичных предложений в той же локации. Если квартира стоит на 15–20% дороже сопоставимых объектов, необходимо внимательно разобраться, чем обусловлена такая разница. Не всегда более высокая цена означает более высокое качество жилья или лучшие условия для жизни», — отметил Аксененко.

По его словам, главный инструмент для выгодной покупки квартиры — информация: сегодня у покупателей есть возможность сравнивать предложения, изучать историю цен, анализировать рынок в конкретном районе. Не стоит ограничиваться одним вариантом или принимать решение после первого просмотра — чем больше сопоставимых объектов изучено, тем меньше риск переплаты, подчеркнул депутат.

По его словам, перед подписанием договора важно проверить не только цену квартиры. Необходимо внимательно изучить юридическую историю объекта, наличие обременений, условия ипотечного договора, размер страховых платежей и все дополнительные расходы, которые возникнут после покупки, сказал парламентарий. Для новостроек отдельно стоит оценивать сроки строительства и фактическую готовность социальной инфраструктуры, добавил Аксененко.

По его мнению, рынок жилья должен быть максимально прозрачным и понятным для граждан: покупатель должен иметь доступ к полной информации о стоимости жилья, условиях сделки и возможных рисках. Чем выше прозрачность рынка, тем меньше возможностей для необоснованного завышения цен и тем больше шансов, что семья сможет принять действительно взвешенное решение, считает парламентарий.

Он уверен, что покупка квартиры не должна превращаться в гонку или реакцию на рекламу. Это долгосрочное решение, которое должно основываться на реальных потребностях семьи, объективной информации и понимании всех финансовых последствий сделки, констатировал Аксененко.

«Сегодня вопрос о том, как не переплатить при покупке квартиры, напрямую связан с доступностью жилья. Для большинства российских семей это самая крупная покупка в жизни, а ипотечные обязательства зачастую берутся на 20–30 лет. Поэтому ошибка на этапе выбора жилья может влиять на семейный бюджет долгие годы. За последние пять лет стоимость жилья в России выросла более чем в два раза. При этом, по данным рынка, средняя стоимость квадратного метра в новостройках сегодня уже более чем на 50% превышает стоимость квадратного метра на вторичном рынке. В таких условиях особенно важно понимать, за что именно платит покупатель и насколько цена соответствует реальным характеристикам объекта», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что россияне стали фиктивно разводиться для покупки дома по семейной ипотеке.