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Бизнес

В Госдуме не ожидают резкого роста покупок вторичных квартир

Депутат Аксененко не ждет резкого роста покупок вторичного жилья до конца 2026 года
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Резкого роста числа сделок по покупке вторичных квартир в России до конца года не будет, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Для граждан, планирующих сделки с жильем до конца года, ключевое значение будут иметь не краткосрочные колебания цен, а соотношение стоимости жилья, ипотечной нагрузки и семейного бюджета. Поэтому рынок во второй половине года, скорее всего, останется рынком взвешенных и рациональных решений. Рост спроса на вторичное жилье в первой половине 2026 года стал закономерной реакцией рынка на изменение условий финансирования и структуру предложения. На фоне сокращения доступности льготных ипотечных программ часть покупателей переориентировалась на готовое жилье», — отметил Аксененко.

По его словам, дополнительным фактором стало сокращение ценового разрыва между первичным и вторичным рынками: сегодня во многих городах готовые квартиры остаются существенно доступнее новостроек, что для семей является важным аргументом при принятии решения о покупке.

Аксененко добавил, что вторичный рынок также обладает рядом объективных преимуществ — речь идет о возможности приобрести жилье в уже сформированных районах с действующей социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой, и для многих граждан это становится определяющим фактором.

«Во втором полугодии предпосылки для сохранения устойчивого спроса сохраняются. Вместе с тем ожидать резкого роста активности не стоит. Несмотря на начавшееся снижение ключевой ставки, стоимость рыночной ипотеки остается высокой, поэтому спрос будет во многом зависеть от дальнейшей динамики денежно-кредитной политики и уровня доходов населения», — подчеркнул Аксененко.

Он считает наиболее вероятным сценарий с умеренной динамикой цен на вторичное жилье без резких колебаний во втором полугодии. Объекты в востребованных локациях и качественном жилом фонде сохранят свою стоимость, сказал депутат. При этом на рынке может увеличиться количество сделок с дисконтом по объектам, цена которых не соответствует текущим возможностям покупателей, допустил парламентарий. Рынок постепенно возвращается к более сбалансированной модели ценообразования, где ключевую роль играет реальная платежеспособность граждан, добавил эксперт.

По его мнению, ситуация на рынке новостроек также будет оказывать влияние на спрос: по мере сокращения разрыва между ценами на первичное и вторичное жилье конкуренция между сегментами будет усиливаться. В этих условиях важнейшей задачей остается повышение доступности жилья для граждан, сказал Аксененко. По его словам, именно этот показатель должен оставаться главным ориентиром как для участников рынка, так и для решений в сфере жилищной политики.

Ранее в Госдуме рассказали, как не переплатить при покупке квартиры.

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