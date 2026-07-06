Россиянам рассказали, что будет с банковскими вкладами в ближайшее время

В ближайшее время ставки по банковским вкладам будут снижаться вслед за понижением ключевой ставки, но возможно меньшими темпами. Об этом aif.ru рассказал научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Любые движения по депозитам и по кредитам коммерческих банков зависят от ключевой ставки Центрального банка. Как поведет себя Центральный банк, так поведут себя и все другие банки. Если будет снижаться ключевая ставка, то будут понижаться ставки и по депозитам, и по кредитам», — сказал он.

Эксперт напомнил, что пока Центробанк взял тенденцию к понижению ставки, последний раз ее снизили на 0,25. Остапкович добавил, что вместе со снижением ставок по вкладам будут дешеветь кредиты. В результате россияне смогут брать деньги и на ипотеку, и на какие-то дорогостоящие покупки, заключил он.

Накануне сообщалось, что крупные игроки российского банковского сектора скорректировали процентные ставки по краткосрочным вкладам. По состоянию на 3 июля, средний процент по трехмесячным вкладам в двадцати ведущих банках страны достиг 13,5% годовых. Это незначительное увеличение по сравнению с показателем 19 июня, когда ставка составляла 13,44%.

Ранее были названы категории россиян, которым будет сложнее получить кредит.