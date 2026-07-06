Стало известно, во сколько обойдется замена двигателей на SSJ-100

Замена двигателей на 50 самолетах SSJ-100 обойдется в 115 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, французские двигатели на российские заменит Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех»). На замену двигателя в одном самолете уйдет 2,3 млрд рублей, что сопоставимо с ценой SSJ-100, однако в два раза меньше себестоимости нового SJ-100 в 5,5 млрд рублей. Под замену двигателей попадет треть всего парка.

Авторы публикации пишут, что работы по замене двигателей планируется начать в конце 2029 года. Финансирование половины работ по ремоторизации «Суперджетов» будет осуществляться по линии Минпромторга, а вторая половина может быть профинансирована через Минтранс РФ или с привлечением средств собственников самолетов.

7 мая глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщал, что серийный выпуск импортозамещенных SSJ 100 начнется с 2027 года.

По словам Чемезова, к 2030 году в планах наладить выпуск 36 самолетов МС‑21, 20 машин «Суперджет» и 12 самолетов Ил‑114.

Ранее Чемезов рассказал Путину о новом ударном БПЛА «Скальпель».