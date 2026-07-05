Bosch ищет пути выхода из кризиса в автопроме Германии

Bosch призвал создать группу для борьбы с кризисом в немецком автопроме

Глава производственного совета Bosch Mobility Франк Зелль предложил создать рабочую группу, в которую войдут представители правительства Германии, бизнеса и профсоюзов, для борьбы с кризисом, охватившим немецкую автомобильную индустрию. Об этом глава совета рассказал в интервью журналу Spiegel.

«Мы не можем продолжать в том же духе. Нам нужна рабочая группа, которая не разойдется до тех пор, пока не выработает решения, гарантирующие будущее отрасли в Германии», — отметил Зелль.

Как сообщает издание, ситуация в немецком автопроме достигла критической точки. В минувшую пятницу тысячи людей вышли на протесты против сокращения тарифных выплат в компании Mercedes-Benz. Концерн Volkswagen также разрабатывает строгий план экономии, который включает закрытие четырех заводов в Германии. BMW, в свою очередь, объявила о намерении сократить до пяти тысяч рабочих мест и пересмотреть прогнозы по прибыли. Поставщик автокомпонентов Bosch сообщил о первом убытке с периода мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.

На фоне этих событий несколько немецких автопроизводителей предложили увеличить рабочую неделю для сотрудников без дополнительной оплаты.

Представители профсоюза IG Metall раскритиковали эти действия как «сговор и нечестную игру», пообещав активное сопротивление любым попыткам снизить социальные стандарты и предостерегли о «жаркой осени».

Ранее стали известны причины спада немецкого автопрома.