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Страны ОПЕК+ решили с августа добывать больше нефти

Reuters: ОПЕК+ с августа повысила квоты нефтедобычи на 188 тыс. баррелей в сутки
Eli Hartman/Reuters

ОПЕК+ приняла решение с августа повысить целевые показатели по добыче нефти на 188 тыс. баррелей в сутки, что увеличит ее предложение на фоне падения цен, связанного с постепенным возобновлением судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление группы.

По расчетам агентства, с учетом выхода ОАЭ из ОПЕК+ семь основных участников с августа смогут вернуть на рынок около 379 тыс. баррелей в сутки от первоначального объема. Следующее онлайн-совещание группы, на котором может быть принято решение о еще одном повышении квот, состоится 2 августа.

Нынешнее повышение логически продолжает серию решений, принятых ОПЕК+. С апреля по июль семь ключевых членов группы, в том числе Россия, нарастили квоты почти на 800 тыс. баррелей в сутки.

При этом, как отмечает Reuters, до сих пор рост нефтедобычи оставался преимущественно статистическим из-за недоступности Ормузского пролива для танкеров ведущих участников соглашения, включая Саудовскую Аравию, Кувейт и Ирак.

Ранее КНР начала скупать нефть по заниженным ценам после открытия Ормуза.

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