КНР начала скупать нефть по заниженным ценам после открытия Ормуза

На фоне восстановления судоходства в Ормузском проливе и снижения мировых цен на сырьевые товары, китайские частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали активно закупать нефть с Ближнего Востока по сниженным ценам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на торговые источники.

Покупателями в недавних сделках выступили НПЗ, расположенные в восточной провинции Шаньдун. Увеличение спроса со стороны крупнейшего мирового импортера нефти оказывает влияние на экспортные потоки из России и Ирана, что вынуждает эти страны также снижать цены на свое сырье.

Одна из недавних сделок включала Национальную нефтяную компанию Абу-Даби (ADNOC) и китайские компании Dongming Petrochemical и Shenghong Petrochemical. Каждое предприятие приобрело по два миллиона баррелей нефти марки Upper Zakum со скидкой от $7 до $9 за баррель, как сообщают источники.

После выхода Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), стране больше не нужно придерживаться квот на добычу и экспорт. В результате ADNOC в июне начала активную распродажу нефти, добываемой в Персидском заливе. Эксперты отмечают, что открытие Ормузского пролива может способствовать дальнейшему увеличению поставок нефти из ОАЭ в ближайшем будущем.

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