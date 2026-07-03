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Бизнес

КНР начала скупать нефть по заниженным ценам после открытия Ормуза

Reuters: китайские НПЗ начали скупать ближневосточную нефть по заниженным ценам
Виталий Тимкив/РИА Новости

На фоне восстановления судоходства в Ормузском проливе и снижения мировых цен на сырьевые товары, китайские частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали активно закупать нефть с Ближнего Востока по сниженным ценам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на торговые источники.

Покупателями в недавних сделках выступили НПЗ, расположенные в восточной провинции Шаньдун. Увеличение спроса со стороны крупнейшего мирового импортера нефти оказывает влияние на экспортные потоки из России и Ирана, что вынуждает эти страны также снижать цены на свое сырье.

Одна из недавних сделок включала Национальную нефтяную компанию Абу-Даби (ADNOC) и китайские компании Dongming Petrochemical и Shenghong Petrochemical. Каждое предприятие приобрело по два миллиона баррелей нефти марки Upper Zakum со скидкой от $7 до $9 за баррель, как сообщают источники.

После выхода Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), стране больше не нужно придерживаться квот на добычу и экспорт. В результате ADNOC в июне начала активную распродажу нефти, добываемой в Персидском заливе. Эксперты отмечают, что открытие Ормузского пролива может способствовать дальнейшему увеличению поставок нефти из ОАЭ в ближайшем будущем.

Ранее Ирак пригрозил выйти из ОПЕК вслед за ОАЭ

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