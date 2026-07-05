РИА Новости: поставки турецкого табака в Россию в мае упали в 40 раз

Россия в мае резко сократила закупки турецкого табака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы Турции.

По подсчетам в мае российские компании закупили табак из Турции на $80,7 тыс. (более 6,2 млн рублей), тогда как годом ранее этот показатель составил $3,3 млн (более 254 млн рублей). Таким образом, объем табачного импорта в мае снизился более чем в 40 раз в годовом выражении.

Общий объем закупок табака сократился до минимума с марта 2020 года, когда Россия ввезла табак на $80,5 тыс. (около 6,2 млн рублей).

В мае крупнейшим покупателем табака у Турции стал Ирак, закупивший продукцию на $2,2 млн (169,9 млн рублей), следом за ним идут ОАЭ ($941,6 тыс.) и Кот-д'Ивуар ($761,9 тыс.). Доля России от всех поставок составила менее 1%, отмечают аналитики.

Между тем за первые три месяца 2026 года экспорт российской агропромышленной продукции (АПК) в Турцию вырос на 54% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достиг $1,1 млрд, посчитали в «Агроэкспорте».

Ранее Россия резко нарастила поставки одного вида радиоактивного металла в Европу.