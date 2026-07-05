Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Бизнес

Россия в мае резко сократила закупки турецкого табака

РИА Новости: поставки турецкого табака в Россию в мае упали в 40 раз
Murad Sezer/Reuters

Россия в мае резко сократила закупки турецкого табака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы Турции.

По подсчетам в мае российские компании закупили табак из Турции на $80,7 тыс. (более 6,2 млн рублей), тогда как годом ранее этот показатель составил $3,3 млн (более 254 млн рублей). Таким образом, объем табачного импорта в мае снизился более чем в 40 раз в годовом выражении.

Общий объем закупок табака сократился до минимума с марта 2020 года, когда Россия ввезла табак на $80,5 тыс. (около 6,2 млн рублей).

В мае крупнейшим покупателем табака у Турции стал Ирак, закупивший продукцию на $2,2 млн (169,9 млн рублей), следом за ним идут ОАЭ ($941,6 тыс.) и Кот-д'Ивуар ($761,9 тыс.). Доля России от всех поставок составила менее 1%, отмечают аналитики.

Между тем за первые три месяца 2026 года экспорт российской агропромышленной продукции (АПК) в Турцию вырос на 54% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достиг $1,1 млрд, посчитали в «Агроэкспорте».

Ранее Россия резко нарастила поставки одного вида радиоактивного металла в Европу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как уволить сотрудника на испытательном сроке, чтобы не встретиться в суде
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!