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Россия резко нарастила поставки одного вида радиоактивного металла в Европу

РИА: ЕС в 2026 году почти в восемь раз нарастил импорт обогащенного урана из РФ
Павел Лисицын/РИА Новости

Евросоюз в январе — апреле 2026 года нарастил импорт обогащенного урана из России почти в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Такие данные Евростата приводит РИА Новости.

За первые четыре месяца текущего года закупки ЕС российского обогащенного урана составили €163,5 млн, что в 7,9 раза больше, чем за аналогичный отчетный период прошлого года.

В то же время его импорт в апреле составил €89,8 млн, а это в полтора раза больше, чем в марте. Такие объемы стали максимальными с ноября 2025 года, уточняет агентство.

Больше всего в этом году российский уран закупила Франция — на €141,2 млн, Германия — на €13,8 млн и Нидерланды — почти на €8,6 млн.

В прошлом году журнал Der Spiegel писал, что импорт урана из России в Германию в течение 2024 года вырос почти на 70% по сравнению с 2023 годом. Уточняется, что всего за указанный период в ФРГ было импортировано не менее 68,6 тонн российского урана. Поставками в Германию урана занимаются две дочерние структуры «Росатома». Отмечалось, что российский уран не входит в подсанкционные списки и его поставки легальны.

Ранее Великобритания ввела запрет на импорт урана из России.

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