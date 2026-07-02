Поставки сжиженного газа в Европу упали до десятимесячного минимума

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в европейские страны в июне сократились до минимальной отметки за десять месяцев. Такой вывод делает ТАСС на основе анализа статистических данных от ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE).

В сообщении агентства уточняется, что причиной падения объема поставок стало обострение конкуренции с азиатскими покупателями за свободные партии топлива на фоне кризиса на Ближнем Востоке. По сравнению с майским уровнем европейских закупок СПГ снижение в июне составило 13%, а в годовом выражении — 18%.

Объемы регазификации и закачки в газотранспортную сеть Евросоюза в первом месяце лета достигли примерно 10,1 млрд куб. м.

Несмотря на столь существенное падение в пределах месяца, совокупный импорт за январь — июнь текущего года все еще держится на рекордно высоком уровне — около 72,7 млрд кубометров. При этом, подчеркивает агентство, динамика роста практически сошла на нет: указанный полугодовой результат лишь на 1% выше показателя за первые шесть месяцев 2025 года.

Ранее Европу предупредили о риске чрезмерной зависимости от американского СПГ.