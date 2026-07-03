Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Бизнес

На совещании кабмина по топливу особое внимание уделили двум регионам

На совещании по топливу особое внимание уделили Иркутской области и Забайкалью
TTstudio/Shutterstock/FOTODOM

На совещании по топливному рынку, которое провел вице-премьер РФ Александр Новак, было уделено особое внимание ситуации в Иркутской области и Забайкальском крае. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«В рамках совещания основное внимание было уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкальского края, где в настоящее время сохраняется напряженная обстановка в части топливообеспечения. Главы субъектов доложили о принимаемых мерах, запасах и поставках нефтепродуктов», — уточнили в кабмине.

При этом Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для скорейшего удовлетворения внутреннего спроса на региональных рынках.

30 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия начала переговоры с другими странами об импорте нефтепродуктов. По его словам, это нужно, чтобы сбить ажиотажный спрос и стабилизировать внутренний рынок. Из каких стран может поставляться топливо, в Кремле не уточнили. Эксперты считают, что это могут быть Белоруссия или Казахстан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЦБ оценили влияние ситуации на топливном рынке на экономику России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где в России временно ограничили продажу топлива и на сколько можно заправиться. Памятка по регионам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!