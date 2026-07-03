На совещании кабмина по топливу особое внимание уделили двум регионам

На совещании по топливу особое внимание уделили Иркутской области и Забайкалью

На совещании по топливному рынку, которое провел вице-премьер РФ Александр Новак, было уделено особое внимание ситуации в Иркутской области и Забайкальском крае. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«В рамках совещания основное внимание было уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкальского края, где в настоящее время сохраняется напряженная обстановка в части топливообеспечения. Главы субъектов доложили о принимаемых мерах, запасах и поставках нефтепродуктов», — уточнили в кабмине.

При этом Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для скорейшего удовлетворения внутреннего спроса на региональных рынках.

30 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия начала переговоры с другими странами об импорте нефтепродуктов. По его словам, это нужно, чтобы сбить ажиотажный спрос и стабилизировать внутренний рынок. Из каких стран может поставляться топливо, в Кремле не уточнили. Эксперты считают, что это могут быть Белоруссия или Казахстан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЦБ оценили влияние ситуации на топливном рынке на экономику России.