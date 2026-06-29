Россияне забраковали финансовые советы нейросетей

Почти половина (46%) опрошенных россиян, которые обращались к нейросетям за финансовыми рекомендациями с начала 2026 года, остались недовольны качеством полученных советов. К таким выводам пришли аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» и платформы «Еврокредит». Результаты опроса есть у «Газеты.Ru».

За последний год хотя бы один раз обращались к нейросетям за финансовыми консультациями 58% участников опроса. При этом более половины респондентов из этой группы (52%) делают это ежемесячно. Чаще всего россияне использовали ИИ для планирования личного бюджета. Об этом сообщили 29% респондентов. Еще 24% обращались к нейросетям за советами по выбору оптимальных финансовых продуктов,18% консультировались по вопросам инвестиций, 15% просили помочь с расчетом или коррекцией кредитной нагрузки, а 14% интересовались налоговыми вопросами и возможностями получения льгот и вычетов.

Среди тех, кто остался недоволен рекомендациями нейросетей, 37% отметили, что ответы были слишком общими и не учитывали их личную ситуацию. Еще 26% пожаловались на устаревшую информацию о банковских продуктах и ставках. Для 21% проблемой стали ошибки в расчетах потенциальной доходности или кредитной нагрузки. Оставшиеся 16% сообщили, что получили противоречивые рекомендации при повторных запросах по одной и той же теме. Слабее всего, по мнению опрошенных, искусственный интеллект справляется с инвестиционными рекомендациями. 41% пользователей, которые обращались за подобными советами, заявили, что ответы оказались поверхностными или не учитывали рыночную ситуацию. Еще 33% остались недовольны рекомендациями по выбору кредитных продуктов, а 26% сообщили о неточностях в вопросах налогообложения.

Наиболее полезными россияне считают советы нейросетей по ведению бюджета и контролю расходов. В этой категории положительный опыт отметили 34% пользователей. Еще 27% высоко оценили помощь при поиске способов сокращения регулярных трат, 21% сообщили о пользе нейросетей при подготовке к оформлению налоговых вычетов, а 18% назвали удачными рекомендации по формированию финансовых целей и накоплений.

52% пользователей проверяют финансовые советы нейросетей через банковские сайты или профильные ресурсы.

Согласно данным исследования, средняя сумма экономии среди респондентов, которым советы нейросетей помогли улучшить личные финансы, составила 28 400 рублей за последние 12 месяцев. Чаще всего речь шла об оптимизации подписок, поиске более выгодных банковских продуктов и корректировке повседневных расходов. Одновременно часть участников исследования сообщила и о негативном опыте. Среди россиян, последовавших неудачным финансовым рекомендациям нейросетей, средний размер потерь составил 21 700 рублей. Наиболее распространенными причинами стали выбор менее выгодных вкладов, ошибочная оценка условий кредитования и неудачные инвестиционные решения.

Каждый третий пользователь, обращавшийся к ИИ по финансовым вопросам, признался, что использует нейросети не столько для получения готовых рекомендаций, сколько в качестве своеобразного финансового собеседника. Такие респонденты чаще просят сервисы объяснить сложные термины простым языком, сравнить несколько сценариев расходов или помочь разобраться в деталях банковских продуктов перед принятием окончательного решения.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

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