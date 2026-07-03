«Возвращение бумеранга»: в России стали чаще нанимать бывших сотрудников

Российские компании стали чаще возвращать бывших сотрудников, которых на профессиональном рынке называют «бумерангами». За последние полтора года такая практика превратилась из редкого исключения в осознанную стратегию найма, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев.

«Причина прежде всего экономическая: бывшего сотрудника не нужно заново искать, проверять и долго адаптировать. Он знает продукт, процессы и людей, выходит на полную мощность не за три месяца, а за неделю. Возвращение «бумеранга» обходится компании в разы дешевле найма с открытого рынка — и по деньгам, и по времени. Во второй половине 2026 года и в 2027 году этот тренд будет усиливаться. Главная причина — кадровый дефицит и демографическая ситуация. Компании все чаще будут поддерживать связь с бывшими сотрудниками и рассматривать их как кадровый резерв», — отметил Чихачев.

По его словам, чаще всего предложения о возвращении получают узкие специалисты, которых сложно найти и дорого обучать: инженеры, IT-специалисты, технологи, сильные продажники с отраслевой экспертизой. Также востребованы рабочие кадры в дефицитных отраслях — сварщики, водители, операторы и мастера производства, добавил эксперт.

Еще одна группа — руководители среднего звена. По словам Чихачева, работодателю часто безопаснее вернуть управленца, которого он уже видел в работе, чем нанимать нового человека с рынка.

Для самого сотрудника возвращение может быть выгодным, но требует осторожности. Чихачев рекомендовал сначала понять, исчезла ли причина, по которой человек уходил. Если конфликт, токсичный руководитель или неработающие процессы остались, есть риск вернуться в ту же ситуацию, предупредил эксперт.

Также важно фиксировать все договоренности письменно — в оффере и трудовом договоре.

«Если вас зовут обратно, значит, вы нужны. Это хороший момент обсуждать не «верните как было», а рост: более высокую должность, зарплату выше прежней и новые условия», — заключил Чихачев.

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