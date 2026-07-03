Эксперт объяснила, когда рефинансирование ипотеки с получением наличных выгодно

Рефинансирование ипотеки с получением наличных может быть выгодным даже в том случае, если ставка по самой ипотеке вырастет. Такой вариант подходит заемщикам, у которых есть дорогие потребительские кредиты, рассказала «Газете.Ru» директор Ипотечного центра кредитования Анна Цыбина.

«Рефинансирование позволяет перевести ипотечный кредит из одного банка в другой и изменить его условия: ставку, срок кредита или получить дополнительную сумму наличными под залог недвижимости. Если у клиента есть ипотека и недвижимость выросла в цене, банк может выдать при рефинансировании сумму до 80% от оценочной стоимости объекта. Часть денег пойдет на закрытие старой ипотеки, а оставшуюся сумму заемщик сможет получить наличными. Например, если квартира стоит 10 млн рублей, а остаток по ипотеке составляет 4 млн рублей, банк может одобрить кредит до 8 млн рублей. В таком случае 4 млн рублей пойдут на погашение прежней ипотеки, а еще 4 млн рублей клиент сможет получить на свои цели», — пояснила Цыбина.

Она отметила, что такие деньги часто используют для закрытия потребительских кредитов, которые обычно оформлены по более высоким ставкам.

Иногда рефинансирование может быть выгодно даже при повышении ипотечной ставки, констатировала Цыбина. Например, если у заемщика была ипотека под 11%, а новая ставка составляет 16%, но при этом есть несколько потребкредитов под 30–35%, объединение долгов под залог недвижимости может снизить общую долговую нагрузку, сказала эксперт.

Она добавила, что сейчас получить крупную сумму наличными без залога сложно, поэтому рефинансирование ипотеки и нецелевой ипотечный кредит остаются востребованными инструментами для заемщиков, которым нужно закрыть дорогие долги или получить деньги на крупные цели.

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