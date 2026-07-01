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Стало известно, почему банки осторожно относятся к заемщикам без кредитной истории

Роскачество: заемщикам без кредитной истории лучше начинать с небольших сумм
Shutterstock/KieferPix

Банки осторожно относятся к заемщикам без кредитной истории, потому что не могут оценить их платежную дисциплину. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Центре финансовой экспертизы Роскачества.

«Нулевая кредитная история означает, что у человека нет записей в бюро кредитных историй. Такое бывает, если он никогда не брал кредиты или пользовался ими так давно, что данные уже не отображаются.
Чаще всего с такой ситуацией сталкиваются студенты и молодые люди, только начинающие самостоятельную финансовую жизнь. Однако нулевая кредитная история может быть и у пожилых россиян. Нулевую кредитную историю не стоит путать с плохой. В первом случае у банка просто нет данных о поведении заемщика, во втором — в истории уже есть просрочки и другие негативные отметки», — отметили в Роскачестве.

Там добавили, что без кредитной истории сложнее получить крупный заем, однако некоторые продукты им все же доступны — это может быть кредитная карта с небольшим лимитом, потребительский кредит на минимальную сумму или рассрочка. При этом рассрочка на маркетплейсах не всегда помогает сформировать кредитную историю, поскольку такие данные могут не передаваться в бюро, уточнили в ведомстве.

В Роскачестве посоветовали не подавать сразу много заявок в разные банки: лучше сначала обратиться в одну кредитную организацию, дождаться решения и только в случае отказа пробовать другой вариант.

«При рассмотрении заявки банк обычно учитывает гражданство, возраст, официальный доход, стаж, регистрацию и занятость. Для самозанятых важно, чтобы статус был оформлен официально. Если сумма кредита выше минимальной, банк может попросить привлечь созаемщика или поручителя либо предоставить залог», — пояснили в Роскачестве.

Для формирования положительной кредитной истории можно пользоваться кредитной картой с небольшим лимитом или брать небольшие кредиты и вовремя их погашать. В Роскачестве отметили, что при отсутствии просрочек на формирование хорошей кредитной истории может уйти до 12 месяцев.

Ранее россиянам пообещали снижение ставок по кредитам.

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