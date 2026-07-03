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Бизнес

Юрист предупредила бывших директоров о риске взыскания долгов компании

Юрист Сиволоцкая: увольнение не всегда защищает экс-директора от взысканий долгов
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Бывших директоров могут привлечь к ответственности по долгам компании даже спустя несколько лет после увольнения. Практика Верховного суда и арбитражных судов показывает, что уход с должности сам по себе больше не гарантирует финансовую безопасность, рассказала «Газете.Ru» банкротный и корпоративный юрист, управляющий партнер юридического бюро «Князев, Сиволоцкая и партнеры» Евгения Сиволоцкая.

«Ключевой риск связан со сроком исковой давности. Он может отсчитываться не с момента увольнения директора, а с момента, когда кредитор узнал об основаниях для привлечения бывшего руководителя к ответственности. Если кредитор обнаружил факт вывода активов спустя годы после увольнения директора, трехлетний срок начнет течь именно с этого момента. Взыскание возможно и без процедуры банкротства. Если компания была исключена из ЕГРЮЛ как фактически брошенная, это не всегда освобождает контролирующих лиц от обязательств», — пояснила Сиволоцкая.

По ее словам, отдельный риск сохраняется для номинальных директоров: формальное выполнение функций руководителя не защищает от ответственности, если в период управления компания набрала долги, были скрыты реальные бенефициары или исчезла документация.

Сиволоцкая подчеркнула, что в таких спорах бывшему директору часто приходится самому доказывать добросовестность своих действий.

«Сегодня суды учитывают, что кредитору сложно получить документы о деятельности компании. Поэтому, если истец приводит убедительные доводы, бремя доказывания своей невиновности может перейти на бывшего директора», — сказала юрист.

Она добавила, что в практике 2025–2026 годов усилился тренд на солидарное взыскание с нескольких руководителей — например, бывшего и нового директора, если оба своими действиями способствовали невозможности погасить долги.

«Разъяснения Верховного суда и сложившаяся практика окончательно разрушили миф о «сроке давности в три года» для директоров», — заключила Сиволоцкая.

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