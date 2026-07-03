В России ожидают сохранения дефицита кадров в 2027 году

Дефицит кадров в России сохранится в 2027 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Структурно от дефицита кадров уже никуда не уйти — если только не открыть границы для массовой иммиграции, а Россия явно не готова к такому. По оценке РСПП, дефицит кадров в среднесрочной перспективе составит более 3 млн человек. Демография не улучшается, миграционный прирост не компенсирует выбытие. Единственный реальный выход для работодателей — это автоматизация и рост производительности труда, но на это нужно время и инвестиции, которые в условиях высоких ставок и отсутствия зарубежных потоков капитала ограничены», — отметил Селезнев.

По его словам, дефицит кадров давит на зарплаты в промышленности и IT, но не в сервисных отраслях. Финансист отметил рост налоговой нагрузки на россиян: с 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ, рост номинальной зарплаты на 10% при переходе через порог (первый — на отметке 200 тыс. рублей в месяц) дает меньший прирост дохода «на руки». Селезнев добавил, что при росте ВВП около 1% в 2026–2027 годах компании будут индексировать зарплаты россиян выборочно, удерживая ключевых сотрудников, а не всех подряд. Плюс на уровень дохода влияет автоматизация — все больше цифровых профессий можно оптимизировать, особенно те, что связаны с поддержанием процессов, работой проверяющих, организационных вопросов, добавил эксперт.

Он рекомендовал россиянам развивать навыки на пересечении технологий и своей отрасли: аналитика данных, ИИ-инструменты, автоматизация. Это работает в любом секторе и повышает ценность кандидата без смены профессии, пояснил Селезнев. Он также призвал документировать свой измеримый вклад в результат компании: в условиях дефицита кадров работодатель охотнее удержит того, чью ценность можно объяснить цифрами. Если вы в отрасли с ограниченным потенциалом роста зарплат (ретейл, базовый сервис), то лучше смотреть на смежные отрасли уже сейчас, пока рынок труда дает возможности найти что-то более стабильное, заключил Селезнев.

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