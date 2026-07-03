В семи регионах России запретили продажу алкоголя в День семьи, любви и верности

В Коми, ДНР и еще пяти регионах в День семьи не будут продавать алкоголь

В семи регионах России не будут продавать алкоголь в День любви, семьи и верности 8 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные документы.

Так, розничная продажа алкогольных напитков в этот день будет запрещена во Владимирской, Вологодской и Сахалинской областях, в Коми, на Алтае, в Камчатском крае и Донецкой народной республике (ДНР).

Ограничения на реализацию продукции будут введены на основании законов и других подзаконных актов. При этом подобные меры не будут распространяться на заведения общественного питания.

27 июня более чем в 40 регионах России действовали ограничения на розничную продажу алкоголя в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров. Подобные меры приняли, в частности, в республиках Марий Эл, Дагестан, Коми, Мордовия, Алтай, Чувашия, Карачаево-Черкесия, Хакасия, Калмыкия и Башкирии, а также в Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях.

Ранее в Таиланде ввели временный запрет на продажу спиртного.