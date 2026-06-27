В Таиланде ввели временный запрет на продажу спиртного

Власти Таиланда ввели полный запрет на продажу алкоголя в Бангкоке и Паттайе на сутки в связи с выборами местных органов власти. Об этом сообщила избирательная комиссия страны, передает РИА Новости.

По данным избиркома, ограничение действует с вечера субботы, 27 июня, до вечера воскресенья, 28 июня. Запрет распространяется на магазины, рестораны, бары и ночные клубы в столице и популярном у российских туристов курортном городе, где 28 июня пройдут выборы губернатора Бангкока, мэра Паттайи и местных советов. Голосование состоится 28 июня с 08:00 до 17:00 по местному времени (с 04:00 до 13:00 по мск).

Уточняется, что нарушителям запрета грозит тюремное заключение на срок до шести месяцев или штраф до 10 тысяч бат (около $300), либо оба наказания одновременно.

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Ранее эксперт назвал главную ошибку российских туристов в Таиланде.