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Общество

В Таиланде ввели временный запрет на продажу спиртного

В Бангкоке и Паттайе на сутки запретили продажу алкоголя
Maksym Fesenko/Shutterstock/FOTODOM

Власти Таиланда ввели полный запрет на продажу алкоголя в Бангкоке и Паттайе на сутки в связи с выборами местных органов власти. Об этом сообщила избирательная комиссия страны, передает РИА Новости.

По данным избиркома, ограничение действует с вечера субботы, 27 июня, до вечера воскресенья, 28 июня. Запрет распространяется на магазины, рестораны, бары и ночные клубы в столице и популярном у российских туристов курортном городе, где 28 июня пройдут выборы губернатора Бангкока, мэра Паттайи и местных советов. Голосование состоится 28 июня с 08:00 до 17:00 по местному времени (с 04:00 до 13:00 по мск).

Уточняется, что нарушителям запрета грозит тюремное заключение на срок до шести месяцев или штраф до 10 тысяч бат (около $300), либо оба наказания одновременно.

До этого МИД России рекомендовал проявлять максимальную осторожность при планировании поездок в Таиланд. В ведомстве подчеркнули, что США запустили «маховик карательного правосудия» и развернули в королевстве настоящую «охоту» за россиянами. По данным министерства, американские спецслужбы оказывают психологическое давление на задержанных, чтобы добиться от них признания вины в преступлениях. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал главную ошибку российских туристов в Таиланде.

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