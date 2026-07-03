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Бизнес

Трамп ответил, поздравил ли он Маска с первым $1 трлн

Трамп заявил, что поздравил Маска с первым $1 трлн
Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп поздравил предпринимателя Илона Маска после того, как его состояние превысило $1 трлн. Об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу CNBC.

«Я написал ему записку и указал в ней: «Мои поздравления, очень хорошо», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что у него «очень хороший отношения» с Маском. При этом президент отметил, что у него возникли «небольшие разногласия» с предпринимателем после отказа его администрации от предложения в обязательном порядке пересадить всех жителей США на электромобили.

12 июня агентство Bloomberg сообщило, что Маск достиг статуса первого триллионера в мире после успешного первичного публичного размещения акций своей компании SpaceX на фондовом рынке. С момента выхода на биржу ценные бумаги организации продемонстрировали впечатляющий рост, достигнув пиковых значений в $163 за акцию.

Ранее Маск рассказал, как его налоги сломали систему налоговой службы.

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