В Казахстане объяснили правила заправки автомобилей для россиян

Минэнерго: россияне могут заправляться в Казахстане, но не в дополнительные баки

Россияне могут заправляться на автозаправочных станциях (АЗС) Казахстана, но не в дополнительные баки. Об этом заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов, передает издание Zakon.kz.

«У нас здесь не вижу никаких вопросов, связанных с этим. Приезжает человек, заправляет автомобиль именно в штатный бак – конечно, без проблем. [Касательно ограничения] опять-таки существует приказ министра энергетики, где все они четко прописаны», — сказал глава ведомства.

Аккенженов добавил, что заправка запрещена в дополнительные баки. По его словам, если емкость установлена хаотично и не имеет разрешения соответствующих органов, то она признается незаконной.

Накануне в Минэнерго Казахстана заявили о готовности рассмотреть поставки топлива в Россию при официальном обращении и наличии свободных ресурсов. Власти подчеркнули, что поставки могут происходить только на взаимовыгодных коммерческих условиях и «при условии отсутствия рисков для обеспечения потребностей граждан и экономики Казахстана».

Ранее ситуация с топливом в РФ подтолкнула аграриев к переходу на газ.