Власти Британии не знают, откуда взять деньги на повышение оборонных расходов

Британское правительство не знает, откуда взять деньги на новый план финансирования оборонного сектора с повышением расходов на 15 млрд фунтов стерлингов ($20,6 млрд), пишет The Daily Telegraph.

Канцлер казначейства Рейчел Ривз сообщила, что правительственные ведомства договорились сэкономить в общей сложности 10,3 млрд фунтов стерлингов (почти $14 млрд) на его финансирование. Однако впоследствии канцелярия не смогла объяснить, за счет чего возможна такая экономия.

Пресс-секретарь премьер-министра заявил, что пока принято решение только об отмене некоторых проектов по дорожному строительству, а «более подробные планы будут представлены к осени». По его словам, минтранс сэкономит до 700 млн фунтов стерлингов ($936 млн) за счет инвестиций в строительство дорог, контракты по которым еще не подписаны. Также представитель премьера не исключил сокращения финансирования строительства больниц.

Каждому правительственному ведомству поручено представить план урезания своего бюджета на 1%. Министерствам транспорта и энергетической безопасности, чьи бюджеты ранее были увеличены, придется сократить расходы еще сильнее.

Минфин объявил, что оборонные планы будут финансироваться за счет «поиска путей повышения эффективности, отмены или отсрочки менее приоритетных программ».

«Ведомства также будут монетизировать активы, включая неиспользуемые земли и здания, чтобы обеспечить максимальную отдачу от активов правительства на сумму 1,9 трлн фунтов стерлингов», — говорится в заявлении ведомства.

Telegraph отмечает, что вместо сокращения расходов госведомств правительство могло бы увеличить налоговые поступления, отменив запрет на бурение нефтяных и газовых скважин в Северном море, но «этому, вероятно, воспротивится Эд Милибэнд — главный претендент на пост канцлера после Ривз».

Ранее Стармер нашел нетрадиционный повод для гордости.