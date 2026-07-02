Владельцы собак отметили рост расходов на питомца за последний год

У 62% опрошенных владельцев собак за последний год выросли расходы на питомца. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» к Международному дню собак 2 июля (есть у «Газеты.Ru»).

Еще у 28% они практически не изменились, а 10% сообщили, что стали тратить меньше.

44% опрошенных респондентов отметили, что рост расходов произошел на фоне покупки новых необычных товаров, 33% связали увеличение бюджета с лечением и профилактикой заболеваний, 15% отметили повышение стоимости кормов и средств ухода. Еще 8% сообщили, что повышенные расходы были связаны с поездками и совместным отдыхом с питомцем.

Наиболее популярной категорией необычных покупок стали лапомойки, которые приобретали 24% опрошенных владельцев собак. Еще 18% покупали фирменные дизайнерские поводки и шлейки, 15% приобрели спасательные жилеты для прогулок на сапбордах, лодках или катерах, 12% купили охлаждающие жилеты или коврики для летней жары. 10% потратились на автомобильные кресла и специальные ремни безопасности для перевозки собак, а 9% на GPS-ошейники, позволяющие отслеживать местоположение питомца. Еще 7% приобретали для питомца нюхательные коврики и развивающие игрушки, а 5% признались, что за последний год не покупали ничего необычного.

Расходы на здоровье питомцев также продолжают расти. У 46% владельцев собак за последний год основными дополнительными расходами стали ветеринарное лечение и диагностика. Еще 21% оплачивали профилактические процедуры, такие как вакцинация и обработка от паразитов, 14% пользовались услугами грумеров, 11% обращались к кинологам или зоопсихологам для коррекции поведения питомца. 8% проходили курсы реабилитации или физиотерапии после травм и операций.

Несмотря на увеличение расходов, большинство владельцев считают такие траты оправданными. 41% участников исследования отметили, что готовы регулярно покупать питомцу товары, повышающие качество жизни, 29% делают подобные покупки время от времени, если появляется интересная новинка, 18% предпочитают тратиться только при необходимости. 12% признались, что стараются ограничиваться исключительно обязательными расходами.

«Если еще несколько лет назад владельцы собак в основном тратились на корм, прививки и поводок, то сегодня список расходов стал заметно шире. Все больше людей готовы покупать питомцам вещи, которые делают совместную жизнь комфортнее: от аксессуаров для путешествий и активного отдыха до развивающих игрушек и систем отслеживания. При этом растут и расходы на здоровье — владельцы чаще обращаются не только к ветеринарам, но и к кинологам, специалистам по реабилитации и зоопсихологам. Это говорит о том, что для многих россиян собака перестала быть просто домашним животным — ее все чаще воспринимают как полноценного члена семьи, на благополучии которого стараются не экономить» — отметила директор департамента коммуникационной стратегии финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. россиян.

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