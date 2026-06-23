Россиянам рассказали, как помочь питомцам пережить жару

Для домашних животных жаркая погода может быть опасной, так как они перегреваются быстрее людей и не всегда могут самостоятельно найти прохладное место в квартире, рассказала «Газете.Ru» эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова.

«Домашние животные регулируют температуру тела хуже, чем люди. Например, собаки практически не потеют и охлаждаются в основном за счет дыхания, поэтому при высокой температуре перегрев наступает быстрее. Проблема усугубляется, когда питомец остается один. Если квартира весь день нагревается солнцем, температура внутри может стать значительно выше уличной. Животное не всегда способно открыть дверь в другую комнату или получить доступ к свежей воде без помощи человека. Это может привести к обезвоживанию, тепловым истощению и удару, а в тяжелых случаях возможны нарушения работы внутренних органов и необходимость срочной ветеринарной помощи», — отметила Чихринова.

По ее словам, необходимо ограничить попадание прямого солнца в квартиру в течение дня, для этого наиболее эффективны плотные шторы блэкаут, рулонные шторы, жалюзи и солнцезащитные пленки. Чихринова добавила, что важно закрывать окна, выходящие на южную и западную стороны — именно через них в квартиру поступает больше всего тепла во второй половине дня.

По ее словам, охладить квартиру помогают кондиционер и вентилятор, но важно правильно их эксплуатировать: кондиционер можно оставлять включенным в течение дня, если техника работает исправно, но не стоит устанавливать слишком низкую температуру, более надежный вариант — 24–26°C. Также можно использовать вентилятор, но он не должен быть единственным способом охлаждения, предупредила Чихринова.

Чтобы обеспечить комфорт питомцу в жаркую погоду, перед уходом из дома эксперт посоветовала максимально охладить помещение — проветрить квартиру утром, а затем закрыть окна и шторы. Животному нужно обеспечить доступ к нескольким комнатам или местам с разной температурой, рекомендовала эксперт. По ее словам, часто питомцы сами находят более прохладные зоны: например, плитку в ванной или коридоре. Необходимо оставить достаточный запас воды, на целый день лучше поставить несколько мисок в разных частях квартиры, добавила Чихринова.

«Также важно проверить квартиру глазами питомца. Необходимо убрать все, что может нагреться или опрокинуться, и устранить доступ к опасным электроприборам и проводам. Дополнительный риск представляют застекленные балконы, окна под прямыми солнечными лучами и лоджии без вентиляции. Они сильно нагреваются в течение дня, поэтому к ним питомца допускать не стоит», — заключила эксперт.

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