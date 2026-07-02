Россиянам объяснили, почему техника дешевеет не сразу после укрепления рубля

На фоне укрепления рубля у россиян возникает ожидание, что импортная электроника и бытовая техника должны быстро подешеветь. Однако в магазинах цены обычно меняются не сразу. На них влияет не только курс валют, но и время закупки, складские остатки, стоимость доставки и конкуренция между площадками, рассказали «Газете.Ru» главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах и эксперты Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ.

Рост курса доллара или юаня обычно быстрее отражается на стоимости товаров, чем их снижение, пояснил Табах.

«Ослабление рубля, то есть рост курса доллара или юаня, может сказаться на ценах в течение нескольких недель. При этом укрепление рубля влияет на них с отсрочкой в несколько месяцев. Многие позиции бытовой техники сейчас стоят дешевле, чем год или два назад, не только из-за более крепкого рубля, но и благодаря тому, что платежи и доставка из-за рубежа стали работать стабильнее. Однако ждать, что вся техника резко подешевеет вслед за курсом, не стоит. Одна из причин — старые закупки. Товары, которые сейчас находятся на складах или в магазинах, могли быть привезены раньше, когда курс был выше. Поэтому продавцы не всегда готовы быстро снижать цены», — отметил Табах.

В Центре развития потребительского рынка экономического факультета МГУ добавили, что итоговая цена техники складывается не только из закупочной стоимости: в нее входят доставка, страховка, услуги посредников, таможенные платежи, хранение, продвижение и другие расходы, а часть техники везут по более длинным и сложным маршрутам, поэтому курс влияет на цену не напрямую.

Есть еще один фактор: продавцы могут опасаться, что рубль снова ослабнет. По словам Табаха, если продавец предполагает, что доллар или юань снова вырастут, он может не спешить снижать цену, чтобы подстраховаться перед следующими закупками.

В Центре развития потребительского рынка экономического факультета МГУ отметили, что все зависит от того, насколько товар связан с импортом: смартфоны и ноутбуки сильнее зависят от зарубежных поставок, поэтому изменение курса заметнее отражается на их цене. При этом доставка занимает относительно небольшую часть в стоимости таких товаров, сказали эксперты. Мелкие гаджеты и аксессуары тоже зависят от курса, но из-за невысокой цены разница для покупателя обычно почти незаметна, добавили эксперты.

По мнению Табаха, для покупки техники сейчас, действительно, может быть удачный момент: продавцам нужно освобождать склады от старых запасов, курс остается сравнительно выгодным, конкуренция между площадками высокая, а до новогоднего сезона, когда спрос обычно растет, еще несколько месяцев. Кроме того, магазины могут активнее использовать скидки и акции. Эксперт пояснил, что продавцы часто используют любые резкие движения курса как повод для распродаж: при укреплении рубля — через обещание выгоды, при ослаблении — через призыв купить до роста цен.

Ранее россиян предупредили о долгом периоде крепкого рубля и дорогих кредитов.