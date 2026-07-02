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Россиянам рассказали, сколько выходных дней будет в августе

Экономист Балынин: в августе у россиян будет 21 рабочий и 10 выходных дней
Kate Stock/Shutterstock/FOTODOM

В августе 2026 года у россиян будет 21 рабочий и 10 выходных дней, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«По пятидневной рабочей неделе в 2026 году 247 дней являются рабочими, а 118 дней — выходными/праздничными. Так, статьей 112 Трудового кодекса установлено 14 нерабочих праздничных дней в году. После двух месяцев подряд (май, июнь) с наличием нерабочих праздничных дней второй месяц подряд (в августе и июле) таких дней не будет. Ближайший нерабочий праздничный день — 4 ноября 2026 года. В 2026 году в августе будет 21 рабочий день (из 65 рабочих дней, приходящихся на лето 2026 года) и 10 выходных дней (из 27 выходных/праздничных дней, приходящихся на лето 2026 года)», — отметил Балынин.

По его словам, в 2026 году август — это один из трех месяцев, в котором 21 рабочий день, и в августе будет на два рабочих дня меньше, чем в июле. В предыдущие два месяца подряд число рабочих дней увеличивалось на два (с 19 до 21 в июне 2026 года, и с 21 до 23 в июле 2026 года), сказал Балынин. Число рабочих дней в августе 2025 года было таким же, добавил экономист. В 2027 году, вероятнее всего, будет 22 рабочих дня и 9 выходных, уточнил Балынин.

Балынин заключил, что если сотрудник весь август отработает полностью, то на размер оплаты труда число выходных дней в августе никак не повлияет. Эксперт напомнил, что зарплата выплачивается исходя из отработанных дней, пропорционально числу рабочих дней в месяце.

Ранее сообщалось, что короткие поездки на выходные стали главным туристическим трендом.

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