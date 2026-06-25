Россиян предупредили о риске уголовных дел из-за операций с криптовалютой

Россияне, которые регулярно покупают и продают криптовалюту ради заработка на разнице курсов, рискуют привлечь внимание банков и правоохранительных органов. Такие операции могут квалифицировать как незаконное предпринимательство, рассказал «Газете.Ru» адвокат по коррупционным и экономическим делам Роман Вихлянов.

«Сама по себе покупка криптовалюты или разовая продажа цифровых активов обычно не создает проблем. Если человек просто купил криптовалюту, хранит ее на своем кошельке или однажды продал, чтобы купить машину, к нему вопросов нет. Он обычный пользователь цифровых активов. Риски возникают, когда человек начинает систематически зарабатывать на разнице курсов и фактически выступает как неформальный обменник. Например, если на его банковскую карту регулярно поступают переводы от незнакомых людей. В такой ситуации банк может заморозить счет из-за подозрений в отмывании доходов и передать информацию в правоохранительные органы», — пояснил Вихлянов.

После этого обычный пользователь может оказаться фигурантом дела о незаконном предпринимательстве, сказал адвокат. Он отметил, что по статье 171 Уголовного кодекса РФ максимальное наказание может достигать пяти лет лишения свободы.

Отдельный риск связан с расчетом дохода. По словам адвоката, следствие может учитывать не реальную прибыль от операций, а весь объем поступивших средств.

«Например, человек купил криптовалюту на миллион рублей, а затем продал ее за 1 млн 10 тыс. рублей. Реальная прибыль составила 10 тыс. рублей, но для правоохранителей незаконным доходом может стать вся сумма поступления», — объяснил адвокат.

Он добавил, что государство постепенно вводит более специальные правила для крипторынка. В апреле 2026 года правительство внесло в Госдуму законопроект о статье 171.7 УК РФ — незаконной организации обращения цифровой валюты. Пока это не действующая норма, а проект. Планируется, что уголовная статья может вступить в силу с 1 июля 2027 года. При этом с 1 июля 2026 года должны появиться лицензионные требования для деятельности с криптовалютой. В переходный период работа без лицензии будет влечь административную ответственность.

По словам Вихлянова, новая норма будет направлена не против рядовых инвесторов, а против тех, кто систематически организует обмен цифровой валюты вне легального поля. Чтобы снизить риски, эксперт посоветовал заранее выстраивать операции с цифровыми активами прозрачно и хранить документы, которые объясняют экономический смысл переводов.

«Главная задача защиты в подобных делах — доказать, что человек не вел регулярный бизнес. Если сделки были разовыми или совершались для личных целей, это не предпринимательство», — подчеркнул адвокат.

Он добавил, что иллюзия полной неконтролируемости крипторынка в России уже ушла в прошлое. Поэтому при вопросах со стороны банка или правоохранительных органов важно не ждать формальных обвинений, а сразу объяснять происхождение средств и характер операций, заключил Вихлянов.

Ранее в Госдуме анонсировали ограничение, связанное с криптовалютами.