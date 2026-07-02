В России ожидают резкого роста покупок каско для электромобилей и гибридов

Покупки россиянами полисов каско на электромобили вырастут на 15–20% в 2026 году по сравнению с 2025-м. Такой прогноз «Газете.Ru» дали в компании «Росгосстрах».

По данным компании, с начала года количество запросов на страхование каско для авто из этого сегмента уже увеличилось на 23% по сравнению с первым полугодием 2025-го, и, скорее всего, растущий тренд будет сохраняться. При этом на зарядные станции стали чаще заезжать гибридные авто, хозяева которых ранее могли вполне комфортно обходиться без «розетки», уточнили в компании.

«Понятно, что машина — это, мягко говоря, совсем не гречка, и очереди на заправках не приведут к стремительному взлету продаж электромобилей. Нынешний рост — это скорее проявление отложенного спроса 2025 года, когда сегмент «электричек» серьезно просел. Однако статистика продаж — причем, как новых машин, так и на вторичном рынке, — а также планы российских автопроизводителей говорят о том, что мы скоро будем встречать электромобили даже на провинциальных дорогах», — отметил директор по продуктовой аналитике добровольного моторного страхования «Росгосстраха» Артем Мартьянов.

В компании прогнозируют, что большая часть произведенных в России электромобилей среднего ценового сегмента пополнит парк такси, но при этом учитывают, что госсубсидии при покупке и действующие во многих регионах льготы при использовании авто с электродвигателем повышают привлекательность использования таких машин и в личных целях.

По данным агентства «Автостат», за первые пять месяцев этого года продажи новых электромобилей в России выросли на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, а на вторичном рынке рост более заметен — 34%, лидирующие позиции среди электрокаров с пробегом удерживает Nissan Leaf.

«Можно предположить, что и продажи дорогостоящих электромобилей покажут положительную динамику. Но с учетом их небольшого объема на рынке это будут больше эксперименты обеспеченных россиян, которые имеют по две-три машины в семье и хотят проверить, можно ли сохранять привычный уровень мобильности независимо от ситуации с топливом на АЗС», — считает Мартьянов.

При этом поведение собственников автомобилей с гибридными установками меняется буквально на глазах, отметили в «Росгосстрахе». В центральном здании РГС в Москве работает зарядная станция, и время ее использования увеличилось в июне на 13%, при этом каждый пятый автомобиль — именно гибрид, сказали в компании. Тенденцию подтвердили в компании IT-Charge, разрабатывающей программное обеспечение для управления зарядными станциями автомобилей в более чем 50 регионах страны: статистика показывает, что в июне количество зарядных сессий выросло примерно на четверть, а средняя продолжительность сессии — на 15%. Самые заметные изменения в компании отмечают на зарядных станциях в Москве, Санкт-Петербурге, городах Северного Кавказа, а также вдоль федеральных трасс, заключили в компании.

Ранее в Госдуме предложили освободить электромобили от требований по локализации для такси.