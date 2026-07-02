Стало известно, почему россияне начали массово снимать деньги с депозитов

Россияне начали массово снимать деньги с депозитов на фоне начала сезона отпусков и минимальной разницы между доходностью вкладов и ростом цен на жилье. Об этом Pravda.Ru рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

По его словам, значительную часть обналиченных средств они направили на туристические услуги. Так, траты уходят на внутренний туризм, а также на курортах дружественных стран, включая Китай и Вьетнам. Эксперт подчеркнул, что в летний сезон у граждан меняется финансовая дисциплина. При этом основной риск заключается в сокращении инвестиционной привлекательности накоплений по сравнению с динамикой рынка недвижимости.

«Существует проблема малого зазора между ставкой по депозитам и темпами роста цен на недвижимость. Например, сейчас ставка по депозитам составляет около 11,5%, а новостройки за 2025 год выросли на 10%. При этом новые меры поддержки рынка гарантируют, что недвижимость не упадет в цене в 2026 году, а возможно, даже снова вырастет. В такой ситуации возникает вопрос: есть ли смысл сберегать деньги, если банки платят по депозиту 11–12%, а квадратный метр дорожает на 10%?», — сказал Колташов.

Отчетности российских кредитных организаций до этого показали, что в мае россияне сняли со срочных депозитов 280,5 млрд руб, что стало рекордным показателем по оттоку средств физических лиц с депозитов с начала года.

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